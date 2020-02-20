РИАМО - 20 фев. Неизвестный отправил сообщение о минировании аэропортов Шереметьево и Домодедово, после чего аэрогавани были проверены, эвакуация пассажиров не проводилась, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 15:02 19 февраля 2020 года в Бутырский районный суд города Москвы на электронную почту поступило анонимное сообщение о минировании аэропортов Шереметьево и Домодедово. В аэропортах был введен режим «аноним», - говорится в сообщении.

В связи с угрозой взрыва службы безопасности аэропортов были приведены в повышенную готовность. В 18:19 19 февраля оперативная проверка завершилась. Информация о минировании не подтвердилась.

Во время проверки аэропорты продолжали работать в штатном режиме, к эвакуации пассажиров и персонала прибегать не стали. Дополнительные силы для проведения всех процедур безопасности также не привлекались.