РИАМО - 20 фев. В четверг температура воздуха в Подмосковье и столице поднимется до 4 градусов тепла, что превышает климатическую норму примерно на 9 градусов, установится облачная погода с прояснениями, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Максимальная температура днем в Москве — плюс 2 - плюс 4, по области — минус 1 - плюс 4 градуса», - говорится в сообщении.

Относительная влажность воздуха составит порядка 70%. Скорость юго-западного ветра ожидается в пределах 5-10 метров в секунду.

По данным синоптиков, температура в Московском регионе превысит климатическую норму примерно на 9 градусов. В совокупности с перепадами давления и низким содержанием кислорода в воздухе такая погода может быть неблагоприятной для людей с хроническими заболеваниями. Жителям советуют совершать прогулки на свежем воздухе. Кроме того, начинать день рекомендуют с бодрящего душа, а вечером — принимать ванны с добавлением морской соли.