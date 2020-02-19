РИАМО - 19 фев. По программе реновации в столичном районе Хорошево-Мневники уже идет строительство дома на 135 квартир с лоджиями, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«В районе Хорошево-Мневники по адресу: улица Демьяна Бедного, владение 22, завершились работы по возведению монолита здания. В настоящее время уже завершено возведение монолитного каркаса здания, ведется монтаж оконных блоков, устройство внутренних инженерных сетей», – сказал руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

В доме буде 30 однокомнатных квартир, 76 двухкомнатных, 29 трехкомнатных, их общая площадь составит 7853,7 квадратных метра. Во всех квартирах предусмотрены остекленные лоджии.

На первом этаже дома могут быть открыты объекты социального, коммерческого и культурного назначения: аптеки, магазины, кафе, секции для детей. В вестибюле жилой части здания оборудуют колясочные, комнату дежурного, помещение для хранения уборочного инвентаря и так далее. В доме будут работать два лифта.

Здание будет оборудовано для свободного прохода мам с колясками и маломобильных людей. Плитка с шероховатой поверхностью у входной группы будет препятствовать скольжению в любое время года.

Новостройку по программе реновации оборудуют системами охраны входа в здание, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением.