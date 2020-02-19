РИАМО - 19 фев. В феврале планируется завершить работы по выемке грунта из котлована будущей станции метро «Университет дружбы народов» Коммунарской линии, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Также на финальной стадии работы по устройству ограждающих конструкций станционного котлована», – сказал руководитель департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

Станция «Университет дружбы народов» будет располагаться на границе районов Обручевский и Коньково, вдоль улицы Академика Опарина, у пересечения с улицей Миклухо-Маклая.

«В шаговой доступности от новой станции расположены несколько крупных столичных вузов, в том числе Российский университет дружбы народов, Российский государственный геологоразведочный университет, Институт биоорганической химии РАН. С открытием станции тысячи студентов смогут добираться до мест обучения на метро, минуя наземный транспорт», – отметил Загрутдинов.

Коммунарская линия начнется от станции МЦК «Крымская» до города Троицк. Она обеспечит скоростным рельсовым транспортом жителей новых территорий Москвы.