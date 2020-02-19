РИАМО - 19 фев. В Московской области за январь оформили почти 400 договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) на первичном рынке жилья с использованием эскроу-счетов, говорится в сообщении пресс-службы управления Росреестра по Московской области.

«В январе 2020 года зарегистрировано с привлечением договоров участия в долевом строительстве 5,6 тысячи договоров, что сопоставимо с аналогичным показателем января прошлого года – 5,59 тысячи ДДУ. 378 ДДУ заключили с использованием эскроу-счетов», – говорится в сообщении.

Общее количество заключенных в Подмосковье ДДУ с использованием эскроу-счетов в 2019 году составило 2,4 тысячи договоров.

Число договоров долевого участия, заключенных в Московской области в прошлом году, составило почти 81,8 тысячи договоров.