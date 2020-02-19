РИАМО - 19 фев. Жители Москвы и Подмосковья смогут увековечить память о своих предках, обратившись в отделения «Почты России», где сотрудники смогут отсканировать их фотографии и загрузить на сайт проекта «Дорога памяти», говорится в сообщении пресс-службы почтового оператора.

«Почта России» стала партнером проекта «Дорога памяти». В отделениях почтовой связи до 31 мая 2020 года будут принимать фотографии участников Великой Отечественной войны для их сканирования и загрузки на официальный сайт проекта», – говорится в сообщении.

Во всех отделениях почтовой связи Москвы и Подмосковья с 17 февраля начали принимать фотографии участников Великой Отечественной войны. Снимки будут передаваться в управления федеральной почтовой связи региона в особом порядке с соблюдением дополнительных мер предосторожности для их сканирования и публикации в единой базе данных, а после будут возвращены владельцам.

Отделения «Почты России» размещены даже в самых удаленных населенных пунктах, что позволит присоединиться к проекту всем жителям страны.

Кроме того, в отделениях размещены информационные материалы о проекте с нанесенным на них QR-кодом, который поможет перейти на страницу сайта, где можно самостоятельно загрузить фото в базу данных.