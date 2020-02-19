РИАМО - 19 фев. По итогам проведенных аукционов представителям малого и среднего бизнеса в Московской области было предоставлено более 1 250 мест под размещение нестационарных торговых объектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций региона.

«В прошедшем году 2 016 предпринимателей Московской области смогли принять участие в аукционах по предоставлению свыше 1 250 мест. В рамках аукционных процедур муниципалитеты Подмосковья в прошлом году получили 95 миллионов рублей в бюджеты», – сказал заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов.

По его словам, самое большое число мест было разыграно на торгах в городских округах Балашиха, Богородский, Зарайск, Можайский, Мытищи.

Он уточнил, что в 2019 году в рамках работы по пресечению нарушений правил торговли и обеспечению безопасности граждан было демонтировано 758 незаконных нестационарных торговых объектов.

Всего на территории области по результатам инвентаризации прошлого года осуществляют деятельность свыше 7,2 тысячи нестационарных торговых объектов, в том числе, сезонные и мобильные объекты. В большинстве торговых точек реализуют продовольственные товары и цветы.

«В текущем году в качестве лотов для размещения нестационарных торговых объектов планируется выставить более 1 тысячи мест, не считая новых, которые могут включаться органами местного самоуправления в схемы ежеквартально», – добавил Хромов.

Он подчеркнул, что потенциальный доход от проведения аукционов на данные площадки составит более 110 миллионов рублей. Объекты необходимы как потребителям, которые получают качественный товар в шаговой доступности, так и местным производителям, которые реализуют свою продукцию в таких точках.