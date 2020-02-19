РИАМО - 19 фев. В рамках принятых в России мер за время реализации десятилетия действий ООН по дорожной безопасности уменьшились основные показатели аварийности, число ДТП и погибших в них сократилось более чем на одну треть, в том числе пешеходов – почти на 50%, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев выступил на Третьей всемирной министерской конференции по безопасности дорожного движения в Швеции.

«Россия рассматривает повышение безопасности дорожного движения в качестве одного из приоритетов государственной политики, важного фактора устойчивого социально-экономического и демографического развития. В этой связи наша страна традиционно придает большое значение международному взаимодействию в данной сфере», – сказал Колокольцев.

Он также отметил, что в России приняты программы, которые направлены на уменьшение числа смертей в дорожных авариях. Также в стране планируется к 2030 году свести данный показатель к нулевому уровню.