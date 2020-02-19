РИАМО - 19 фев. Подписчики Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) в соцсети «ВКонтакте» смогут выиграть билеты на спектакль «Кракатук» - новую постановку Театра классического балета.

Второго марта на сцене Государственного Кремлевского дворца состоится единственный весенний показ нового спектакля Театра классического балета «Кракатук». Постановка расскажет зрителям о Щелкунчике – о том, как юноша превратился в деревянную куклу.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, подписчик группы «РИАМО в Москве» в «ВКонтакте» должен сделать репост сообщения о розыгрыше. Победитель будет выбран случайным образом при помощи приложения «Конкурсы» 28 февраля. Итоги конкурса можно будет найти в комментариях под постом.

Профиль участника конкурса должен быть открыт. Редакция оставляет за собой право исключить из списка победителей аккаунты, в которых было более пяти конкурсных репостов за последние 30 дней. Билеты будут ждать победителя в редакции РИАМО.

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