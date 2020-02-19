РИАМО - 19 фев. Сотрудники министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области и общественные инспекторы из «Национального экологического корпуса» (НЭК) проведут совместные рейды по организациям, осуществляющим деятельность по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства ЖКХ.

Совместные рейды общественников будут проводиться не реже одного раза в неделю во всех муниципальных образованиях Московской области в течение 6 месяцев. Отчет о результатах проверок будут опубликоваться в общем доступе на сайтах регионального МинЖКХ и НЭК.

«В регионе сегодня порядка 200 организаций, имеющих лицензию на деятельность по обращению с отходами. Вместе с тем, деятельность по утилизации отходов на территории Московской области ведут множество предприятий, которые не соответствуют нормам экологического законодательства. Совместно с общественными инспекторами НЭК при выявлении нарушений мы будем принимать самые жесткие меры, вплоть до отзыва лицензий, приостановлении деятельности и подачи материалов в правоохранительные органы», – заявил министр ЖКХ области Антон Велиховский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поставил задачу региональному министерству ЖКХ обеспечить порядок в сфере утилизации строительных отходов и ТКО во взаимодействии с представителями общественных организаций и НКО, а также осуществить экологический контроль с привлечением общественных инспекторов.

С 2019 года Московская область перешла на новый стандарт сбора и переработки отходов. На контейнерных площадках мусор накапливается в серых баках для смешанных отходов и в синих баках, куда попадает предварительно разделенный жителями «сухой» мусор (бумага, металл, картон, пластик). Введение раздельного сбора отходов позволяет сократить объемы захоронения мусора на полигонах.