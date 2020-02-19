РИАМО - 19 фев. Специалисты «Мосгортранса» проводят мониторинг ситуации в общественном транспорте из-за коронавируса, это нужно для безопасности пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы перевозчика.

«Учитывая принятие правительством РФ 20 февраля решения по ограничению въезда граждан Китая, мы осуществляем мониторинг в целях обеспечения комфорта и безопасности на транспорте. Данные отправляются медикам, и в случае необходимости – принимаются профилактические меры», – говорится в сообщении.

Данные меры необходимы для безопасности пассажиров.

«Наша цель – быть надежным и лучшим транспортом для наших пассажиров», – отмечается в материале.

Ранее перевозчик назвал фейком сообщения о том, что транспортным диспетчерам якобы разослали указания о вызове сотрудников полиции «при обнаружении лиц китайской национальности» в автобусах, троллейбусах, трамваях и электробусах.

В конце 2019 года в городе Ухань в центральном Китае произошла вспышка коронавирусной инфекции. Новый тип вируса получил название Covid-2019. По всему миру уже заразились свыше 75 тысяч человек. Около 2 тысяч пациентов скончались, свыше 15 тысяч – выздоровели.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о временном закрытии российской границы для граждан Китая с 20 февраля.