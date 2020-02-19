РИАМО - 19 фев. Тренировочный экзамен ЕГЭ по биологии и английскому языку напишут школьники Подмосковья 20 февраля, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«20 февраля в рамках подготовки к проведению единого госэкзамена на всей территории Московской области пройдут тренировочные мероприятия по технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов и их доставки через интернет», - сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она добавила, что тренировочные экзамены напишут по биологии и английскому языку свыше 12 тысяч выпускников в более чем 240 пунктах проведения ЕГЭ.

По ее словам, такие экзамены проводятся, чтобы отработать организационные и технологические процедуры проведения испытаний. Они призваны максимально обезопасить и оптимизировать процедуру экзаменов и создать комфортные условия для выпускников на ЕГЭ.

Экзаменационные документы обработают эксперты, а результаты испытаний школьники узнают до 6 марта.