РИАМО - 19 фев. Мобильные ветеринарные бригады Минсельхозпрода Подмосковья проверили более 30 туристических парк-отелей региона, где содержатся животные, нарушений по итогам проверки не выявлено, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Во многих турбазах, отелях и пансионатах области оборудованы места для содержания животных, общение с которыми хорошо влияет на здоровье и психологическое состояние людей. Наши ветслужбы дважды в год проверяют условия содержания животных и проводят мероприятия, направленные на сохранение их здоровья», – сказал глава Минсельхозпрода региона Андрей Разин.

Специалисты провели клинический осмотр и мониторинг состояния верблюда, лошадей, пони, оленей, ослов, тигров и львов, множества птиц.

«Клинических признаков инфекционных заболеваний, опасных для здоровья человека, не выявлено. Животные активны. Каждый посетитель может попросить у администрации таких заведений документы, подтверждающие наличие необходимых вакцинаций и исследований на каждое животное», – добавил министр.

По мнению ветеринаров, обитатели туристических объектов содержатся в неплохих условиях, для всех зверей имеются необходимые корма в достаточном количестве.