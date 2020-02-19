РИАМО - 19 фев. В Москве завершили расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя Валерия Перевозникова, обвиняемого в хищении более 11 миллионов рублей у инвалидов под видом изготовления протезов, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Дело находилось на особом контроле у председателя СК Александра Бастрыкина. Следователи получили доказательства мошенничества, совершенных не только в отношении члена паралимпийской сборной России по волейболу, чемпионки мира и Европы, но и в отношении других граждан.

«Перевозников обещал изготовить инвалидам новые протезы, для оплаты которых предлагал оформить многомиллионные кредиты. Деньги перечислялись на расчетный счет самого Перевозникова или его водителя, которым фактически распоряжался сам обвиняемый», – отмечается в материале.

В итоге предприниматель протезы не изготовил, а потратил деньги на погашение своих долгов и дорогостоящие покупки.

Уголовное дело с утвержденным в Генеральной прокуратуре РФ обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.