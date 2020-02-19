РИАМО - 19 фев. Эксперт в области информационной безопасности Владимир Ульянов посоветовал жителям РФ с осторожностью относиться к тем сетям Wi-Fi, в которых требуются паспортные данные, сообщает aif.ru.

В стране существует порядок идентификации пользователей для получения доступа к сети Wi-Fi в публичных местах. Оператор может провести идентификацию по номеру мобильного телефона пользователя, но в некоторых случаях просят фотографию паспорта или идентификацию через учетную запись на Едином портале государственных услуг.

«На входе во многие бизнес-центры первым делом спрашивают паспортные данные и переписывают их в журнал. Но одно дело, когда их записывают куда-то, а другое — когда мы сами загружаем в интернет фотографию паспорта. В этом случае гораздо больше вариантов мошеннических схем», – отметил Ульянов.

По его словам, если нет критической необходимости в прилучении доступа к сети Wi-Fi в данный момент, то лучше отложить выход в интернет. Также не стоит торопиться загружать фотографию своего паспорта.