РИАМО - 19 фев. Столичные следователи направили в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности, группа мошенников заработала таким образом более 49 миллионов рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД РФ по Москве.

«Завершено расследование уголовного дела по обвинению троих участников организованной группы в осуществлении незаконной банковской деятельности», – сказала временно исполняющая обязанности начальника пресс-службы столичного главка МВД России Екатерина Гузь.

В рамках данного дела выявлено, что в 2016-2018 годах мошенники с помощью нескольких подконтрольных им фирм совершили банковские операции по открытию и ведению счетов физических и юридических лиц, по переводам денежных средств, инкассации и выдаче наличных без регистрации и разрешения.

Мошенники в результате своей деятельности смогли получить доход в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 6,5% от суммы банковской операции. В итоге они получили более 49 миллионов рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».

К уголовной ответственности привлечены три человека в возрасте от 32 лет до 41 года. В отношении злоумышленников была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время уголовное дело направлено в Нагатинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.