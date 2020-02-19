РИАМО - 19 фев. В региональном этапе Всероссийской олимпиады приняли участие почти 6 тысяч подмосковных школьников, это на 1,7 тысячи человек больше, чем в 2019 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«В Подмосковье проходит региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. В нем уже приняли участие почти 6 тысяч человек, из них победителями стали 459 человек, призерами – свыше 2 тысяч», – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она добавила, что, по сравнению с результатами прошлого года, количество участников выросло на 1,7 тысячи человек, победителей и призеров стало на 778 больше.

По словам Каклюгиной, в регионе олимпиада завершится 28 февраля. Сейчас подведены итоги по 13 предметам – астрономии, биологии, географии, информатике, МХК, литературе, обществознанию, праву, русскому языку, физике, французскому языку, химии, экологии. Всего ребята проверят свои знания по 24 учебным дисциплинам.

Команда школьников Московской области для участия в заключительном этапе Всероссийской олимпиады будет сформирована по итогам регионального этапа. Победителей заключительного этапа ждет поощрение в виде единовременной выплаты.

Каклюгина отметила, что по итогам 13 предметов по количеству победителей и призеров лидируют Королев, Одинцово, Балашиха, Мытищи, Подольск, Химки и Электросталь.