РИАМО - 19 фев. По итогам проверки корпусов 11 и 12 проблемного жилого комплекса «Спортивный квартал» в столице будут поданы документы на получение заключений о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС), говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Восемнадцатого февраля 2020 года состоялся осмотр строящегося объекта дольщиками, а также выездное совещание на объекте с участием представителей технического заказчика проекта – компании Capital Group. Сотрудники Capital Group отметили, что в ближайшее время документы по корпусам 11 и 12 будут поданы на получение ЗОС», - говорится в сообщении.

В 2017 году Capital Group подписал договор о выполнении функций техзаказчика для завершения строительства ЖК «Марьино Град», «Спортивный квартал» и «Спорт Таун».

В 2019 году было введено в эксплуатацию семь корпусов ЖК «Спортивный квартал». Их общая площадь составила 70 тысяч квадратных метров.

На сегодняшний день уже введены в эксплуатацию 10 из 15 корпусов «Спортивного квартала». Работы на корпусах 13, 14, 15 сейчас завершаются.