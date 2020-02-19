РИАМО - 19 фев. Услугами Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности (ВЭД) Московской области воспользовались в 2019 году более 650 компаний малого и среднего бизнеса Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций региона.

Благодаря поддержке фонда 83 подмосковных предприятия приняли участие в 23 международных выставках в 11 странах. Также З5 компаний вышли на экспорт и заключили 65 контрактов, поставки товаров производителей по которым будут осуществляться в 21 страну.

«В 2020 году Фонд поддержки ВЭД продолжит оказывать содействие подмосковным производителям в продвижении товаров за рубеж. В этом году фонд предлагает региональным предпринимателям принять участие более чем в 70 крупных международных выставках, которые пройдут в 23 странах мира», - сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Кроме организации выставочной деятельности, Фонд поддержки ВЭД Московской области профинансировал представление девяти предприятий на электронных площадках, осуществил поиск бизнес-партнеров для 68 компаний, организовал мастер-классы и лекции более чем для 100 компаний и более 400 консультаций по вопросам внешнеэкономической деятельности для предпринимателей.

Шесть компаний адаптировали свои сайты под иностранных покупателей за рубежом при участии фонда, семь предприятий приняли участие в акселерационных программах по развитию внешнеэкономической деятельности.

«Также прорабатывается участие в 11 бизнес-миссиях в 13 странах. В том числе, бизнес-миссия в относительно новый регион для подмосковных производителей - Латинскую Америку», - добавил Хромов.

Он отметил, что всем предприятиям области, чья продукция обладает экспортным потенциалом, стоит изучить предложения областного фонда, за счет которого можно существенно сократить маркетинговые издержки на участие в международных выставках.