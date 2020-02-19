РИАМО - 19 фев. Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов провел очередную встречу с бизнесом в Жуковском на территории технопарка ЦАГИ, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Участников диалога интересовали вопросы налогообложения и возможности участия в программах профессионального обучения. Бизнесмены также обращались за поддержкой в получении разрешительной документации.

«Вопросы были разные, некоторые из них – достаточно острые. Они требуют от власти рассмотрения законодательных ограничений, которые давят на бизнес. Также в определенных секторах возникает избыточная конкуренция, и нам также нужно этим заниматься. Надеюсь, бизнес почувствует отдачу от данной встречи, вопросы будем решать», – сказал Хромов.

Зампред также призвал предпринимателей муниципалитета активнее пользоваться мерами поддержки развития бизнеса, которые действуют в Московской области. А имеющиеся вопросы, проблемы и инициативы доводить до органов исполнительной власти через электронную платформу 0150, которая работает как единый телефон и электронная приемная (0150@mosreg.ru).

Следующая встреча Хромова с бизнесом пройдет 20 февраля в Воскресенске.