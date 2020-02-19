РИАМО - 19 фев. В столице с 26 февраля запускают краудсорсинг-проект «Навыки будущего», москвичи приглашаются к участию, можно будет присылать предложения по детским технопаркам, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«На этот раз обсуждаем с вами развитие в Москве бизнес-образования и детских технопарков. Напомню, как работает краудсорсинг. Мы объявляем тему, вы присылаете свои предложения, и лучшие идеи становятся реальностью», – написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он напомнил, что в ноябре прошлого года был краудсорсинг-проект «Город спорта». В нем поучаствовали свыше 17 тысяч человек.

«Мы отобрали 79 идей, 13 из которых уже воплощены. Например, в ВАО стало больше бесплатных спортивных секций для всей семьи. Так что делитесь идеями, регистрируйтесь на сайте», – отметил мэр.

Как уточняется на официальном сайте мэра города, проект будет проходить в три этапа: «Предлагай», «Обсуждай», «Оценивай». Жителей столицы смогут предложить идеи по развитию профориентационных проектов, сформировать предложения по участию компаний и предприятий в деятельности детских технопарков, а также предложить новые интересные способы информирования жителей о деятельности столичных предпринимателей и так далее.

По словам руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, это будет 22-й краудсорсинг-проект в столице.