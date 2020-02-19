РИАМО - 19 фев. На Центральной кольцевой автодороге госкомпания «Автодор» совместно со специалистами в области связи завершили радиочастотные измерения для обеспечения трассы устойчивым сигналом, говорится в сообщении пресс-службы госкомпании «Автодор».

Трассу строят в 50 километрах от Москвы, недалеко от действующей федеральной трассы А-107 «Московское малое кольцо», которая станет бесплатной альтернативой ЦКАД.

«Несмотря на то, что рядом довольно много населенных пунктов, в районе прохождения этих трасс прием сотовой связи не везде устойчивый. Для удобства пользователей госкомпания «Автодор» совместно с сотовыми операторами намерена принять меры для обеспечения ЦКАД устойчивым сигналом сотовой связи», - говорится в сообщении.

В результате радиочастотного измерения были определены участки будущей магистрали, где мобильная связь плохо работает. Решено провести проектные работы для того, чтобы начать строительство и монтаж антенно-мачтовых сооружений, на которых предполагается размещение оборудования всех сотовых операторов.

Рабочую группу создали на площадке «Автодора», куда вошли представители всех федеральных операторов сотовой связи. Основной задачей этой группы является координация действий всех участников в соответствии с графиком ввода в эксплуатацию пусковых комплексов ЦКАД.

Также определен конструктив и высотность антенно-мачтовых сооружений и согласован детальный план мероприятий.

Строить ЦКАД начали в 2014 году. Северная, восточная и южная секции представляют собой абсолютно новую трассу, она будет платной. Западная секция будет бесплатной, это частично реконструируемая «бетонка».