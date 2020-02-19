РИАМО - 19 фев. Роман Репилов из Дмитрова выиграл вторую золотую медаль в дисциплине «одноместные сани» на чемпионате мира по санному спорту, говорится в сообщении пресс-службы администрации Дмитровского городского округа.

«Вторая золотая медаль чемпионата мира по санному спорту в дисциплине «одноместные сани» вновь у дмитровчанина Романа Репилова. Поздравляем!» - говорится в сообщении.

Как уточнятся на сайте Федерации санного спорта России, мировое первенство прошло в Сочи.

Дмитровский спортсмен по сумме двух попыток показал результат 1 минута 43,099 секунды. Второе и третье места заняли австрийцы Йонас Мюллер и Вольфганг Киндль соответственно.

Ранее Репилов выиграл золото в спринтерском заезде.