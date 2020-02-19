РИАМО - 19 фев. Таисия Щербенко из школы олимпийского резерва «Динамо-Дмитров» победила на двух дистанциях в забегах на первенстве Московской области по легкой атлетике, говорится в сообщении пресс-службы администрации Дмитровского городского округа.

Соревнования в рамках первенства региона прошли в универсальном спортивном комплексе «Подмосковье» в городе Щелково. В них приняли участие юноши и девушки до 15 лет.

«Спортсменка «Динамо-Дмитров» Таисия Щербенко стала двукратной победительницей соревнований, несмотря на высокую конкуренцию - в некоторых видах было по 40 забегов!» - говорится в сообщении.

В первый день соревнований девушка дебютировала на дистанции 50 метров с барьерами и выиграла. А затем она стала первой на дистанции 200 метров.