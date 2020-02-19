РИАМО - 19 фев. Региональный центр прототипирования и аддитивных технологий (ЦПАТ) в наукограде Жуковский может стать опорным центром обучения специалистов в области проектирования и производства деталей и изделий для промышленности Подмосковья на основе аддитивных технологий и 3D-печати, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«Мы обсудили с руководителями центра возможность расширения программ обучения не только студентов вузов, которые сейчас уже здесь проходят практику, но также и для технологов действующих предприятий для того, чтобы они могли использовать новые технологии и заказывать, например, с использованием 3D-оборудования новые прототипы деталей», - сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

ЦПАТ был открыт в начале декабря прошлого года коллективом Научно-инженерной компании (НИК), которая более 20 лет специализируется на проектировании, расчетах прочности авиационных конструкций, установках бортового оборудования на самолетах и вертолетах, а также на разработках наземного аэродромного оборудования и изготовлении авиационных конструкций, в том числе из композиционных материалов.

В компании работают более 500 человек, среди заказчиков и партнеров компании ПАО «ОАК», ПАО «Ил», ПАО «Туполев», АО «ЭМЗ имени В.М. Мясищева», АО «Камов», корпорация Boeing.

Из бюджета различных уровней было выделено около 115 миллионов рублей в рамках мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития наукограда Жуковский, общий объем инвестиций в проект создания Центра прототипирования и аддитивных технологий уже превысил 260 миллионов рублей.

Помимо проектирования и производства деталей на основе 3D-печати, также ЦПАТ осуществляет обучение специалистов как для своих нужд, так и студентов и аспирантов высших учебных заведений, в том числе в ЦПАТе проходили практику иностранные студенты МАИ из Индии, Китая, Канады.

Центр прототипирования и аддитивных технологий заключил с ФГУП ЦАГИ имени профессора Н.Е. Жуковского соглашение о выполнении работ по сертификации аддитивных технологий в авиационной сфере на базе центра.

Также ведутся переговоры с крупнейшими российскими предприятиями: ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», АО «Объединенная двигателестроительная корпорация», ГК «Росатом», ФГУП НАМИ, ПАО «Северсталь», ОАО «Чепецкий механический завод» и другими.