РИАМО - 19 фев. В селе Якоть Дмитровского городского округа открыли новый фельдшерско-акушерский пункт, он будет принимать пациентов из Якоти и соседних деревень, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Этого события с нетерпением ждали многие жители села: теперь они смогут попасть к врачу, находясь всего в шаге от дома. Здесь уже есть все необходимое для работы, включая новое медицинское оборудование», – говорится в сообщении.

Фельдшер в ФАП будет принимать пациентов не только из Якоти, но и соседних деревень – всего более 400 человек.

Также в этом месяце планируется открыть ФАП в деревне Насадкино Дмитровского городского округа.