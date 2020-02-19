РИАМО (БАЛАШИХА) – 19 фев. Депутаты Мособлдумы и городского совета депутатов Балашихи будут проводить с жителями уроки социальной грамотности на встречах, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

В среду он принял участие в заседании фракции «Единая Россия» в совете депутатов Балашихи, на котором рассказал о законодательной работе регионального парламента и предложил провести встречи с жителями для обсуждения мер социальной поддержки на территории Подмосковья.

«Более половины горожан приходят на прием с просьбой о помощи, в том числе по оплате коммунальных услуг, зубопротезированию, компенсации за услуги связи. Иногда люди даже и не знают, что им, к примеру, по возрасту положена выплата за проезд или они освобождены от полной оплаты за ту или иную коммунальную услугу. Вместе с городскими депутатами мы организуем такие мероприятия в формате круглых столов, куда будем приглашать представителей общественных организаций: пенсионеров и ветеранов, инвалидов, многодетных матерей», – сказал Ефимов.

Он добавил, что городские депутаты поддержали идею. Уроки социальной грамотности предложено проводить регулярно, в том числе по запросам самих общественных организаций. По словам Ефимова, в соответствии с действующим законодательством меры социальной поддержки на территории Подмосковья получают порядка 2,4 миллиона человек, в бюджете региона на эти цели предусмотрены средства в объеме более 30 миллиардов рублей.

Также Мособлдумой подготовлена методичка, в которой представлены меры социальной поддержки и других видов социальной помощи для отдельных категорий граждан на территории Московской области по состоянию на 1 февраля 2020 года.