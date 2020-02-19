РИАМО - 19 фев. Московский метрополитен вошел в первую двадцатку лучших российских компаний, в которых у женщин больше всего шансов для построения успешной карьеры, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы столичной подземки.

«Московский метрополитен занял 17-е место в российском рейтинге компаний, составленном Forbes Woman, в которых у женщин наибольшие возможности для построения успешной карьеры. При составлении рейтинга учитывались доля женщин в общем числе сотрудников предприятия, оплата труда, карьерные возможности для женщин и другие факторы», – сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что в столичном метро на данный момент работают около 60 тысяч человек, из них более 21 тысячи – женщины. При этом за последние десять лет число работающих женщин в метрополитене увеличилось на 20%.

«В Московском метро женщины работают на всех уровнях: среди специалистов, обеспечивающих исправность инфраструктуры и среди сотрудников, отвечающих за работу с пассажирами, среди диспетчерского и инженерного персонала, среди представителей рабочих профессий и в управленческом составе метро», – добавил представитель пресс-службы.

По его словам, с 2021 года, когда вступит в силу новый список запрещенных для женщин профессий, метрополитен сможет нанимать женщин на должность машинист электропоезда.

Ранее Минтруд пересмотрел список запрещенных для российских женщин профессий. С 2021 года они смогут работать дальнобойщиками, трактористами-машинистами, ремонтировать автомобили и нести службу на корабле.