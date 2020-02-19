РИАМО – 19 фев. С 2014 года в Подмосковье капитально отремонтировано более 500 многоквартирных жилых домов в бывших военных городках, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

По словам министра ЖКХ региона Антона Велиховского, в 2019 году специалисты Фонда капитального ремонта отремонтировали 179 многоквартирных домов в бывших военных городках Подмосковья. С 2014 года в регионе капитально отремонтировано более 500 многоквартирных домов – это почти половина из всего жилого фонда бывших военных городков.

«Всего в самую масштабную в России программу по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Подмосковья, рассчитанную до 2049 года, включено 1 128 домов, расположенных в бывших военных городках», – отметил министр.

Директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов подчеркнул, что это практически весь жилищный фонд переданных в муниципальную собственность поселений. Исключения, в соответствии с Жилищным кодексом РФ, составляют аварийные дома, запланированные к переселению, а также дома, в которых менее пяти квартир.

С 2012 года в рамках соглашения между правительством Московской области и министерством обороны РФ ведется работа по передаче имущества военных городков в муниципальную собственность. До передачи состояние многих многоквартирных домов, инженерных сетей, соцобъектов характеризовалось значительным износом.