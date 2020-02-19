РИАМО - 19 фев. В прошлом году маршрутом №441 «Жуковский (5 м\р) — метро «Котельники» воспользовались более 1,1 миллиона человек, что на 18% больше, чем в 2018 году, говорится в сообщении пресс-службы «Мострансавто».

Маршрут связывает столицу с аэропортом. На линии работают 14 автобусов большого класса. Оплатить проезд пассажир может наличными средствами, картой «Стрелка», а также бесконтактными банковскими картами.

«Положительная тенденция роста пассажиропотока сохранилась: с начала 2020 года по маршруту совершили поездки свыше 140 тысяч пассажиров, что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года», – говорится в сообщении.

С помощью социальных карт жителя Подмосковья и москвича в 2019 году пассажиры совершили более 390 тысяч поездок – это один из самых популярных способов оплаты на маршруте.

По бесконтактным банковским картам или смартфонам с функцией бесконтактной оплаты зафиксировано более 185 тысяч транзакций. В среднем в будний день маршрутом пользуются около 3,6 тысячи человек.

Международный аэропорт Жуковский открылся в 2016 году и расположен в 36 километрах от центра Москвы. В 2019 году его пассажиропоток увеличился на 20% по сравнению с 2018 годом (до 1,4 миллиона человек).