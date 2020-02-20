РИАМО – 20 фев. В магазинах «Дикси» в Красногорске и в «Виктории» в столице теперь можно приобрести продукцию магазина «Галамарт», а 22 февраля в магазинах для покупателей устроят праздник, говорится в сообщении пресс-службы «Галамарта».

«Прекрасная новость для всех, кто любит шопинг, не обременяющий кошелек! Теперь в «Дикси» (село Ангелово, улица Центральная, дом 64) и «Виктории» (Москва, Пятницкое шоссе, дом 39) можно будет приобрести продукцию магазина постоянных распродаж «Галамарт». Все для удобства покупателей!» — говорится в сообщении.

Двадцать второго февраля покупателей ждут настоящие народные праздники.

В «Дикси» в селе Ангелово городского округа Красногорск 22 февраля «Галамарт» устанавливает шок-цены на свои товары: литая сковорода Satoshi будет стоить всего 319 рублей, а термос Vetta – 199 рублей.

В этот день можно будет познакомиться с очаровательными талисманами «Галамарта» - рыжими котами и Бабой Ягой: они постараются сделать все, чтобы покупатели остались довольны.

Только 22 февраля покупателю на кассе вручат подарок, если он купит какой-либо товар со стеллажа «Галамарта».

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В магазине «Виктория» на Пятницком шоссе в Москве также весь день 22 февраля покупателей будут радовать веселые «галамартовские» коты и Баба Яга. Кроме того, будут и шок-цены от «Галамарта»: кастрюля будет стоить всего 199 рублей, швабра – 99 рублей, а литая сковорода – 319 рублей.

Также у покупателей будет возможность получить подарок от народного магазина «Галамарт» на кассе, а в 18:00 настанет время и для других подарков: можно будет уйти домой с новенькой сушилкой для белья, мультиваркой, набором инструментов, комплектом постельного белья, ЖК-телевизором Leben с диагональю 32 дюйма и другими призами.

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Федеральная франчайзинговая сеть «Галамарт» (https://galamart.ru/) насчитывает в данный момент более 300 магазинов. Здесь можно купить все необходимое для дома или дачи по самым низким ценам; всего 7 тысяч товаров. Также в магазине каждый день действуют скидки, акции и распродажи.