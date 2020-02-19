РИАМО - 19 фев. В рамках Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия» проходит конкурс социальных видеороликов, к участию приглашаются юные жители Московской области в возрасте от восьми до 18 лет, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета фестиваля.

Фестиваль песни «Гринландия» пройдет с 16 по 19 июля в Кировской области.

«Уже стало доброй традицией, что мероприятия фестиваля проходят круглый год, и с каждым новым сезоном заочных конкурсов, творческих встреч, выставок и дискуссионных площадок становится все больше. Новый фестивальный сезон, апофеозом которого станет большой песенный праздник на берегу реки Быстрицы, открылся конкурсом социальных видеороликов «Я люблю тебя, жизнь», - говорится в сообщении.

Конкурс проводится в пяти номинациях: «РДШ — дорога в будущее», «Свободная тема — Я люблю тебя, жизнь», «Служить Отчизне», «Все работы хороши — выбирай на вкус», «Мы в ответе за тех, кого приручили».

Конкурсная работа может быть как индивидуальной, так и коллективной. К участию в конкурсе приглашаются студии, клубы и другие творческие объединения. Итоги будут подведены 30 апреля, а победители получат ценные призы. Приз зрительских симпатий конкурса составляет 20 тысяч рублей.

По словам организатора фестиваля «Гринландия», депутата Госдумы Олега Валенчука, в рамках данного конкурса ребятам предлагают порассуждать на тему нравственности и патриотизма в форме, которая им близка, поделиться своим пониманием процессов, происходящих в стране и мире, в своем городе и семье.

«Как показали предыдущие конкурсы, все ролики очень искренние, при этом работы юных режиссеров созвучны с основными идеями фестиваля «Гринландия», - подчеркнул Валенчук.

В 2019 году в конкурсе приняли участие 1569 ребят со всей России.

Скачать заявку на конкурс можно по ссылке.