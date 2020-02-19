РИАМО - 19 фев. Крестьянско-фермерское хозяйство «Свободный труд», расположенное на территории Дмитровского городского округа, отмечено на выставке «Продэкспо-2020» как лучшее предприятие, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«КФХ «Свободный труд» удостоено почетных наград Международного конкурса «Лучший продукт – 2020». Оно отмечено как «Лучшее предприятие выставки» «Продэкспо-2020», - говорится в сообщении.

Также продукция хозяйства была награждена золотой медалью за высокое качество.

«Продэкспо-2020» прошло на территории центрального выставочного комплекса «Экспоцентр». В рамках работы выставки состоялись отраслевые форумы, круглые столы, мастер-классы, презентации и профессиональные конкурсы.