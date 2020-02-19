РИАМО - 19 фев. Бывший сотрудник УВД по ЗАО Москвы Денис Коновалов, обвиняемый по делу о фальсификации доказательств против журналиста «Медузы» Ивана Голунова, признал вину и дал показания на своего начальника – Игоря Ляховца, передает «Интерфакс».

«На прошлой неделе в ходе очной ставки моего подзащитного Ляховца и его бывшего подчиненного Коновалова полицейский заявил, что это Ляховец дал ему указания подкинуть Голунову наркотики. Коновалов также полностью признал свою вину», – сказал адвокат Алексей Коврижкин.

Ляховец обвинения бывшего подчиненного отвергает, вину не признает, а дело против себя считает политически мотивированным.

По словам адвоката, признательные показания связаны с оказанным на Коновалова «давлением со стороны следствия».

Летом 2019 года полицейские из УВД по Западному округу столицы подложили наркотики в рюкзак Голунова и в его квартиру. Таким образом они смогли подделать результаты оперативно-разыскных мероприятий, которые явились доказательствами виновности журналиста в незаконном сбыте наркотических веществ.

Ситуация с задержанием Голунова вызвала огромный общественный резонанс в стране. Его дело прекратили из-за недоказанности участия журналиста в преступлении, после чего освободили его из-под стражи. Пятерых полицейских задержали и возбудили в отношении них уголовное дело. В данный момент они находятся под стражей.