РИАМО - 19 фев. На территории аэропорта Домодедово более 50 родителей выпускников приняли участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», написав экзамен по истории, говорится в сообщении пресс-службы аэропорта Домодедово.

«В тематической зоне «Территория открытий» пассажирского терминала родители школьников испытали на себе все то, что предстоит их детям уже в ближайшем будущем — сдали единый государственный экзамен», — говорится в сообщении.

В акции также приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, сотрудники воздушной гавани, пассажиры и представители авиакомпаний. Перед входом в аудиторию был досмотр, с собой ничего нельзя было пронести, кроме ручки, паспорта и заданий.

На экзамен давался один час. Вопросы были по истории Великой Отечественной войны. Результаты участникам направят на электронную почту.

«Единый день сдачи ЕГЭ родителями» — это Всероссийская акция, которая проходит уже в четвертый раз для того, чтобы взрослые могли ознакомиться с технической и психологической стороной процедуры проведения экзамена. Инициатором акции выступает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.