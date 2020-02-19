РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 фев. Группы раннего развития детей в возрасте до 3 лет планируют открыть на базе дошкольных учреждений в Балашихе, сообщил председатель комиссии общественной палаты Балашихи по науке и образованию Дмитрий Белоусов.

В среду в общественной палате городского округа прошло заседание комиссии по теме «Создание условий для раннего развития детей в возрасте до 3 лет в системе образования Балашихи», присутствовали консультанты-эксперты палаты, депутаты совета депутатов и работники дошкольных образовательных учреждений.

«Сегодня (19 февраля – ред.) мы обсудили очень важный вопрос, связанный с созданием условий для раннего развития детей дошкольного возраста до 3 лет в Балашихе. Открытие в детских садах групп раннего развития даст возможность молодым родителям значительно раньше выходить на работу. Мы познакомились с успешным опытом по эффективной работе таких групп на базе детского сада №17 «Одуванчик» в рамках реализации национальных проектов «Образование» и «Демография», узнали как они функционируют, с какими проблемами сталкиваются воспитатели, педагоги-психологи», – сказал Белоусов.

Он добавил, что в городском округе будет создано несколько таких групп раннего развития детей. И в этом вопросе необходимо правильно подходить к строительству новых комбинированных детсадов, которые бы уже предполагали открытие таких групп.

Заместитель заведующего детского сада №17 «Одуванчик» Дарья Ягид рассказала, что в 2019 году учреждению выделили два помещения в ЖК «Акварели». Городской округ выкупил данные площади на первом этаже именно под реализацию данного проекта для размещения возрастных групп детей раннего возраста.

«В каждом помещении располагается по 7 групп раннего развития детей в возрасте от 2 до 3 лет общей численностью около 345 человек, хотя помещение позволяет увеличить количество детей», – пояснила Ягид.

Набор детей в группы раннего развития дошкольного учреждения осуществляется из разных микрорайонов городского округа.