РИАМО - 19 фев. Кинокомиссия Московской области работает в формате «службы одного окна» и предлагает услуги по организации съемок кино, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Мособлкино» и министерство культуры Московской области открыты к сотрудничеству по проведению съемок в регионе. Специально для удобства и упрощения согласования съемок c администрациями муниципальных образований на базе «Мособлкино» создана кинокомиссия Московской области. За 2 года поддержку и помощь в проведении съемок получили более 60 проектов», – сказала министр культуры региона Елена Харламова.

Кинокомиссия работает в формате «службы одного окна» и предлагает консультации по организации съемок, помощь в подборе съемочных локаций, содействие в получении разрешений на съемки, взаимодействие с органами муниципальной власти.

Харламова подчеркнула, что территория Московской области богата красивыми ландшафтами, интересными и разнообразными локациями, достаточно развитой инфраструктурой и богатой историей.

«Подмосковье – перспективный регион для проведения киносъемок. Более 30 успешных художественных картин, таких как «Танки», «Несокрушимый», «Т-34», «Выше неба», «Ненастье», «Текст», «Последний богатырь» были отсняты именно здесь. К слову, премьера фильма «Подольские курсанты», съемки которого проходили в Подольске, состоится в апреле именно там», - сообщила Харламова.