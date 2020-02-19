РИАМО - 19 фев. Московская областная станция переливания крови начала выпуск тромбоцитов с увеличенным сроком хранения, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Тромбоцитный концентрат со сроком годности в семь суток уже выдается больницам Московской области. Увеличение срока годности достигается путем добавления специального взвешивающего раствора», – говорится в сообщении.

Тромбоцитный концентрат также проходит процедуру патогенинактивации – специальной технологии обработки компонентов крови, направленной на уничтожение инфекционных агентов.

«Благодаря наличию на Московской областной станции переливания крови высокотехнологичного современного оборудования, нам удалось освоить новую технологию заготовки тромбоцитного концентрата с удлиненным сроком хранения. Это позволит обеспечить необходимыми и безопасными компонентами наиболее сложные категории пациентов Подмосковья. Мы следим за инновациями в трансфузиологии и продолжаем внедрять новые технологии производства крови и ее компонентов», – сказала главный врач станции Мария Аппалуп.

В 2019 году около 2 тысячи пациентов Подмосковья получили переливание тромбоцитного концентрата.