РИАМО - 19 фев. До конца февраля родители из еще 38 округов Подмосковья примут участие в акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», где напишут по всем правилам экзамен по истории, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«Акция призвана помочь выпускникам этого года справиться с волнением перед предстоящими экзаменами. Мы видим, что родители с удовольствием принимают в ней участие», - сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она добавила, что акция была запущена 14 февраля в городском округе Одинцово, а до начала марта в ней будут задействованы все городские округа Подмосковья.

В рамках акции, организованной Рособрнадзором, родители могут получить возможность не только снова сесть за школьную парту, но и проверить свои знания по истории.