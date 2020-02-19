РИАМО - 19 фев. В Зеленоградском округе Москвы мемориальный комплекс «Штыки» украсят архитектурно-художественной подсветкой в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, говорится в сообщении пресс-службы департамента жилищно-коммунального хозяйства города.

«Вдоль пешеходной дорожки, ведущей к мемориалу, планируется установить 11 опор наружного освещения. Сам обелиск, барельеф и бронзовую чашу с трех сторон подсветят 44 прожектора», - сказал руководитель департамента ЖКХ Москвы Александр Соловьев.

Архитектурная подсветка мемориального комплекса будет включаться автоматически в вечернее время. Также объект оборудуют системой фото- и видеофиксации.

Под мемориальным комплексом «Штыки» в братской могиле покоятся воины, павшие на месте боев за деревню Матушкино и солдаты, останки которых обнаружили во время строительства Зеленограда в 60-х годах. Именно из этого кургана был взят прах для Могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены.

В Москве в рамках программы развития светоцветовой среды за последние девять лет почти в четыре раза выросло количество зданий и сооружений с архитектурно-художественной подсветкой – сейчас их более 2 тысяч.

В 2020 году подсветкой оборудуют еще более 60 объектов, в том числе здания факультета журналистики и института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова, Государственного исторического музея, института имени Н.В. Склифосовского на Большой Сухаревской площади, собора святого Петра и Павла в Старосадском переулке, Елисеевского магазина на Тверской улице.