РИАМО - 19 фев. Врачи гинекологического отделения Раменской больницы спасли молодую женщину с симптомами внутрибрюшного кровотечения, вызванного разрывом яичника, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Благодаря слаженной работе врачей, медицинских сестер и других служб Раменского центра материнства и детства, пациентка в экстренном порядке была доставлена в операционную, обеспечено анестезиологическое пособие, и уже менее, чем через пять минут гинекологи приступили к хирургическому вмешательству», – рассказал исполняющий обязанности главного врача Раменской больницы Сергей Гармаш.

Он добавил, что важным фактором при спасении жизни этой пациентки стало использование во время операции специального аппарата Cell Saver. Он позволил вернуть более 1,5 литров крови, вытекшей в брюшную полость, обратно - в сосудистое русло.

Это медицинское оборудование позволяет проводить аутотрансфузию - собрать потерянную кровь, провести поэтапную фильтрацию биоматериала и буквально через несколько минут «подать кровь» обратно, очистив ее и сохранив порядка 98% эритроцитов.

«Тем самым предотвращается значительное снижение уровня собственного гемоглобина пациента, удается избежать переливаний компонентов донорской крови», – отметил Гармаш.

Пациентку выписали из стационара для дальнейшего восстановления в домашних условиях. Врачи отметили хорошее самочувствие пациентки, ставшее результатом незамедлительно оказанной медицинской помощи и возможности применения самого современного оборудования.