РИАМО - 19 фев. В центре культурного развития «Яхромский» в городе Яхрома Дмитровского городского округа в рамках программы «Активное долголетие» открылась группа здоровья, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Руководит группой здоровья педагог-хореограф, специалист по традиционным и инновационным методикам развития, педагог дополнительного образования детей и взрослых Наталья Лисицына.

«Каждое занятие начинается со специальной лечебной разминки с учетом возрастных особенностей участниц группы, затем разучиваются элементы различных танцевальных направлений, создаются небольшие танцевальные композиции», – говорится в сообщении.

Заканчивается занятие в группе здоровья лечебной растяжкой.

Сейчас в группе занимаются 30 женщин старше 50 лет. Занятия проходят два раза в неделю по часу. Набор в группу еще продолжается.