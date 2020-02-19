РИАМО - 19 фев. Более 20 музеев и 30 парков стали доступнее с запуском МЦД-2 Курско-Рижский, диаметры удобны и для туристов, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

«Московские центральные диаметры востребованы не только у жителей столицы, но и у туристов. Благодаря запуску МЦД-2 Курско-Рижский повысилась транспортная доступность десятков парков, музеев и памятников архитектуры столицы. Иностранные туристы также могут сравнить МЦД с аналогичными зарубежными проектами», - говорится в сообщении.

Так, с МЦД-2 легко добираться до парка «Покровское-Стрешнево», нужно лишь доехать до одноименной станции. А рядом со станцией Красный Балтиец находится музейно-производственный комплекс «Паровозное депо», где можно познакомиться с историей развития железной дороги.

Доехав до станции Курская, можно будет посетить главный дом усадьбы Боткиных и культурный центр Льва Гумилева. Недалеко от станции МЦД-2 Текстильщики также находится достопримечательность — культурный центр «Москвич».

С запуском МЦД в ноябре 2019 года у пассажиров Москвы и Московской области появился новый современный вид общественного транспорта. Только за первый месяц работы МЦД удалось разгрузить порядка 20 станций столичного метрополитена.