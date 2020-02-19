РИАМО - 19 фев. Информация о том, что от водителей «Мосгортранса» требуют вызывать наряд полиции при появлении граждан Китая в общественном транспорте, является фейком, сообщается в официальном Twitter-аккаунте перевозчика.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что работникам Мосгортранса якобы разослали указания о вызове сотрудников полиции «при обнаружении лиц китайской национальности» в автобусах, троллейбусах, трамваях и электробусах.

«Это фейк», – говорится в сообщении.

В конце 2019 года в городе Ухань в центральном Китае произошла вспышка коронавирусной инфекции. Новый тип вируса получил название Covid-2019. Вирус уже проник во множество стран, в том числе случаи заболевания зафиксировали в России. По всему миру уже заразились свыше 75 тысяч человек. Около 2 тысяч пациентов скончались, свыше 15 тысяч – выздоровели.

Россия с 20 февраля ввела временный запрет на въезд граждан КНР.