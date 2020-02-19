РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 19 фев. Заместитель главы администрации Котельников Ирина Кузьмина проверила качество питания ребят из школы №2, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

Проверка в среду проходила в рамках реализации поручения губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Меню школьников – это сбалансированное и разнообразное питание. Порция на обед состоит из трех блюд и соответствует меню, согласованному с Роспотребнадзором. Особое внимание было обращено на систему организации питания и работе сотрудников буфета», – говорится в сообщении.

Администрация города и руководители школ приглашают всех родителей принять участие в контрольных мероприятиях и оставить свои отзывы о работе школьных буфетов. Пройти опрос может каждый родитель в системе «Школьный портал».