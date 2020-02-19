РИАМО - 19 фев. Муниципальные власти смогут войти в комиссии по приемке работ по капитальному ремонту домов в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

В повестку очередного заседания Мособлдумы внесен проект закона, благодаря которому планируется повысить степень контроля за капремонтом многоквартирных домов.

«Сейчас принимать выполненные работы могут члены специально созданной комиссии, куда входят представители профильного министерства региона, управляющей организации и собственники дома. Мы хотим расширить этот список и добавить в него представителей органов местной власти», – сказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По его словам, в данный момент идет масштабная программа по ремонту домов.

«Ежегодно приводится в порядок около 3 тысяч объектов – тут не помешают дополнительные силы в лице органов местного самоуправления», – подчеркнул председатель областного парламента.