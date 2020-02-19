РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 19 фев. Экскурсионная группа из Ногинска посетила подмосковные Котельники, где побывала в конноспортивном клубе «Белая Дача» и в спортшколе «Белка», говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

В среду в рамках губернаторского проекта «Активное долголетие» Котельники посетила экскурсионная группа из 17 человек из Ногинска.

«Гостей пригласили на чай, где в уютной обстановке рассказали об истории города, об интересных событиях, связанных с Котельниками и о том, как живет город сейчас. Затем гости осмотрели и познакомились с конноспортивным клубом «Белая Дача» и спортшколой «Белка», сделали прекрасные фото на память рядом с лошадьми», – говорится в сообщении.

А напоследок они посетили храм Казанской иконы Божией матери в Котельниках, где все смогли не только узнать историю храма, но и прикоснуться к его святыням.

Все собравшиеся увезли с собой в Ногинск яркие впечатления и подарки на память.