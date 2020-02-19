РИАМО - 19 фев. В отношении жителя Астрахани, который устроил дебош на борту авиалайнера «Уральские Авиалинии», возбудили уголовное дело, сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

В феврале на самолете, следовавшем из Иордании в международный аэропорт Домодедово, мужчина в нетрезвом состоянии нецензурно выражался в адрес окружающих и не реагировал на замечания.

«Перемещаясь по салону самолета, мешал работе бортпроводников и применил к одному из них физическую силу, тем самым он угрожал безопасности полета, грубым образом нарушал общественный порядок и выражал явное неуважение к обществу», - говорится в материале.

Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.