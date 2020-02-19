РИАМО - 19 фев. В Ногинске в Московском областном театре драмы и комедии 20 февраля состоится второй концерт Московской областной филармонии, где музыканты исполнят «Реквием» Моцарта, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«В исполнении симфонического оркестра Московской областной филармонии Инструментальная капелла» и Государственного академического Московского областного хора имени А.Д. Кожевникова прозвучит «Реквием» В.А. Моцарта, — говорится в сообщении.

Композицию исполнят лауреаты престижных международных конкурсов Алина Яровая, Алена Аббасова, Максим Сажин, Павел Баранский.

В качестве дирижера выступит художественный руководитель оркестра, заслуженный артист России Виктор Луценко.

«Реквием» — это величайший шедевр мировой музыкальной культуры, окутанный тайнами и легендами. Моцарт не завершил его, тем не менее, это одно из самых исполняемых произведений классического репертуара.

Следующие концерты Московской областной филармонии в Ногинске пройдут в марте и апреле 2020 года.