РИАМО - 19 фев. Жители столицы теперь имеют возможность оплатить посещение детских кружков, спортивных секций и домов творчества с помощью мобильного приложения «Госуслуги Москвы», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Ранее данная услуга была доступна для горожан только на портале mos.ru.

«Постепенно расширяем функционал приложения «Госуслуги Москвы» и стараемся сделать его еще удобнее, чтобы самые необходимые городские онлайн-сервисы были всегда под рукой. Теперь в приложении родители могут не только записать детей на занятия по программам дополнительного образования, но и оплатить их», – сказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства Наталья Сергунина.

Найти счет за посещение кружков и секций москвичи могут в разделе «Мои начисления» во вкладке «Образование».

Москвичам нужно внести в личной кабинет на mos.ru данные своего паспорта и СНИЛС, кроме того необходимы сведения из СНИЛС и свидетельства о рождении ребенка. Все введенные денные синхронизируются с мобильным приложением. После этой процедуры счет за кружки и секции будет виден в разделе «Мои начисления».

Также найти счет за дополнительные образовательные услуги можно через строку поиска начислений. Там необходимо ввести номер платежной квитанции (УИН), который включает в себя 20-25 цифр.

Кроме того, счет можно увидеть, если отсканировать штрихкод квитанции с помощью камеры смартфона.

Жители столицы через С приложение «Госуслуги Москвы» могут оплачивать коммунальные услуги, автомобильные штрафы, записаться к доктору, удаленно следить за посещением уроков и питанием ребенка в школе. Также можно регистрировать карту москвича, записать домашнего любимца к ветеринару, получать информацию в случае эвакуации транспорта и многое другое.

Мобильное приложение «Госуслуги Москвы» доступно в App Store и Google Play. Авторизироваться в нем можно с помощью номера мобильного телефона, также нужно ввести пароль.